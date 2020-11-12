شاهد بالفيديو.. المنتخب الوطني الأول يخسر أمام نظيره الغاني (0-2) في تصفيات أمم إفريقيا

الخرطوم: السوداني

خسر المنتخب الوطني الاول “0-2” امام نظيره الغاني مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة “C” تصفيات امم افريقي الكاميرون2022.

وسجل أندريه ايو هدفي المنتخب الغاني على مدار الشوطين في الدقيقتين 18 و 80، الاول من ركلة حرة والثاني من تسديدة بعيدة.

وقدم المنتخب الوطني أداءً جيدا طوال زمن المباراة واهدر عددا من الفرص عبر المهاجم محمد عبدالرحمن، كما تقاضى الحكم السنغالي عن احتساب ركلة جزاء ارتكبت مع محمد عبدالرحمن خلال الشوط الاول وسط احتجاج من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي هوبير فيلود.

واجرى فيلود ثلاث تبديلات في الشوط الثاني لإدراك التعادل قضت بخروج رمضان عجب ودخول اطهر الطاهر وخروج محمد عبدالرحمن بعد ان شكى من آلام في العضلة الخلفية ودفع بالمهاجم سيف تيري قبل ان يستبدل محمد الرشيد باللاعب معاذ القوز، وذلك حفاظا على محمد الرشيد من الإيقاف.

يشار إلى أن العشر دقائق الأخيرة من زمن المباراة شهدت هطول أمطار غزيرة على أرضية ملعب كيب كوست ولم تؤثر في النتيجة التي كان تقدم الغاني بهدفين حيث انتهت عليها المباراة.

وعقب نهاية المباراة تم تقديم احتجاج لمراقب المباراة ضد طاقم التحكيم بعد ان دفع الحكم المساعد المدرب فيلود اثناء سير المباراة بطريقة غير لائقة، حين الاحتجاج على عدم احتساب ركلة الجزاء.