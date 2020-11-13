(الشيوعي): الضائقة الاقتصادية ستكون من أسباب اقتلاع الحكومة

الخرطوم: وجدان طلحة

أبدى تحالف قوى الحرية والتغيير تمسكه بالحزب الشيوعي ضمن صفوفه ووصف (الشيوعي) بحزب النضال التاريخي. واعتبر عضو اللجنة المركزية (بقحت) حيدر الصافي شبو خروج الحزب الشيوعي (خسارة) للتحالف. وقال لـ(السوداني) “بعيدا عما اذا كانت الاسباب التي جعلته يتخذ الخطوة مقنعة ام لا فإن المرحلة الانتقالية ليست سهلة وتتطلب العمل المشترك”.

في السياق قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(السوداني) إن الخروج من الحرية والتغيير هو الحل، واضاف: الحزب سجل موقفه لتصحيح الاوضاع وأن الاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات، واذا رأى الشعب السوداني إسقاط الحكومة سيكون الحزب الشيوعي في المقدمة، وقال إن اسقاطها لن يكون لصالح النظام البائد، قاطعاً بأن الضائقة المعيشية ستكون من اسباب اقتلاع الحكومة وأن هذا الحال لا يمكن أن يستمر هكذا إلى مالا نهاية .