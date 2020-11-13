منظمة أسر الشهداء تصف الحكومة بالمتواطئة

الخرطوم: هبة علي

قال الامين العام لمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر والد الشهيد عبد السلام كشة انهم يطالبون بتدويل قضية فض اعتصام القيادة العامة، مشيرا الى أن لجنة اديب تتماطل ولم تفِ بوعدها بأن تعمل على اعادة تشكيل اللجنة بتمثيل اسر الشهداء وباختيار شخصية قانونية تمثل اسر الشهداء.

وجزم كشة من خلال تصريحه لـ(السوداني) بأن اختيار اديب لرئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام تم بصورة دقيقة لتنفيذ الاجندة المطلوبة منه، منوها الى تواطؤ الحكومة بتغيير حاضنتها السياسية وتشكيل حاضنة جديدة من قوى خيانة الثورة واحزاب الهبوط الناعم من داخل قوى الاجماع الوطني وكتلة نداء السودان.