(الثورية) : الحديث عن وصول قواتنا للخرطوم عار من الصحة

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال القيادي بالجبهة الثورية معتصم محمد صالح إن ما يشاع عن حضور قوات الكفاح المسلح للخرطوم الاحد القادم لا اساس له من الصحة. وقال “لا علاقة لاستقبال قيادات اطراف العملية السلمية بقدوم قوات الكفاح المسلح للعاصمة والولايات”، مشيرا إلى أن قوات الكفاح المسلح ستتم تسوية أوضاعها عبر اتفاق الترتيبات الامنية والذي نص على دمج قوات الكفاح المسلح في القوات النظامية وفق جداول زمينة متفق عليها، مبيناً أن الحديث عن قدومها في منتصف نوفمبر الجاري لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش وصرف الأنظار. وحول استقبال قيادات الكفاح المسلح قال معتصم صالح لـ(السوداني) إن الترتيبات المتعقلة باستقبال الوفد اكتملت وسنراعي في الاستقبال كافة المحاذير الصحية وسنأخذ بتوجيهات وزراء الصحة من خلال توفير المعقمات والكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الحضور وسنطبق المعايير الصحية حتى داخل البصات التي ستقوم بنقل الجماهير.