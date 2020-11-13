البرهان يصدر قراراً بالعفو العام عن قيادات وأعضاء الحركات المسلحة

الخُرطوم: ايمان كمال الدين

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بالعفو العام عن قيادات وأعضاء الحركات المسلحة

وطبقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة تلقت (السوداني) نسخة منه أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارا بالعفو العام عن جميع من حملوا السلاح أو شارك في أيّ من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأيّ فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية

ويشمل العفو الأحكام الصادرة والبلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها

وأوضح البيان: لا يشمل العفو من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ومن يواجهون اتهاما أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجامعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومن يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص إلا بعد استيفاء الحق الخاص.