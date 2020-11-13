رجل أعمال يشكو من السطو على ممتلكاته بالأبيض

الأبيض: معتصم حسن

شكا رجل الأعمال مدحت ثابت صاحب أعمال تجارية(AVA) تعرضه لظلم كبير في العهد البائد.

وقال لـ(السوداني) إنه تعاقد مع شركة أجنبية اسمها اسكو (ES-KO) والتي تعمل في مجال تشوين المواد الغذائية لبعثة اليونميس لحفظ السلام،لافتا لرسو عطاء لصالحه لإيجار موقعين للشركة بالأبيض وبدأت الشركة عملها وكانت تدفع الإيجارات في موعدها وعند انتهاء البعثة من عملها رفضت حكومة السودان وقتها للشركة إعطاء تاشيرة دخول لأخذ وترحيل آلياتها من (وابورات،مولدات كهرباء،عربات،ثلاجات حاويات،مكيفات)وغيرها من الآليات الثقيلة والمعدات.

وشكا ثابت من إخلال الشركة بسداد متأخرات إيجارات كبيرة لم تدفعها له، وأكتفائها بسداد نصف المبلغ بعد اتصالات ولقاء تم بأديس بأثيوبيا وعبر اتفاق بينه والشركة تم التوصل بأن تؤول ملكية آليات ومعدات الشركة بالأبيض والموجودة أصلا في مواقعه المؤجرة لصالحه مقابل ما تبقى من مبالغ الإيجارات.

وأوضح مدحت أن حكومة شمال كردفان في عهد الوالي (معتصم) وضعت يدها علي ممتلكاته وقامت بالتصرف بتوزيع والتبرع بالآليات والمعدات لبعض المحليات والجهات والأشخاص دون علمه وموافقته وهو المالك، مبينا أنه بعد مكاتبات وخطابات تظلم وشكاوى تم استرداد ٢٠٪ فقط من جملة حقوقه،مشيرا لتعرضه لضرر كبير في التصرف في ممتلكاته وعدم الاستفادة من مواقعه المؤجرة لمدة (3) أعوام لتواجد الآليات ومنع التصرف فيها من قبل الأمن.

وناشد مدحت والي شمال كردفان والحرية والتغيير برفع الظلم عنه ورد حقوقه.