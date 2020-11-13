بعد الإطاحة به من الكشف الإفريقي مسؤول السيستم بالمريخ: اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية قضية العقرب

الخرطوم : السوداني

قال مسؤول السيستم بنادي المريخ أبوبكر عوض، إنهم طلبوا شهادة انتقال اللاعب بكري المدينة من الاتحاد العراقي بتاريخ 22 اكتوبر الماضي، واضاف ان الاتحاد العراقي رد بتاريخ 27 اكتوبر بما مفاده انه تم الغاء الطلب وذلك نظراً لان النافذة غير صحيحة والاتحاد غير صحيح.

واشار مسؤول السيستم الا ان الاتحاد العراقي لم يرد عليه الا بعد خمسة ايام من تاريخ ارسال الخطاب المشار اليه واكد بان الشهادة الخاصة باللاعب غير موجودة معه وانما موجودة بالسلطنة وان فترة نظام الانتقالات الخاصة بالاتحاد العراقي انتهت بتاريخ 6 اكتوبر الماضي.

ولفت ابوبكر عوض ان بطاقة انتقال اللاعب بكري المدينة الآن موجودة بسلطنة عمان لافتاً انه تواصل مع المسؤولين بالسلطنة واكدوا بانهم لا يمكن ان يرسلوا البطاقة مباشرة باعتبار ان البطاقة من المفترض ان تعود للاتحاد الاول وهو الاتحاد العراقي.

وقطع ابوبكر عوض باننا اكملنا اجراءات اعادة اللاعب بكري المدينة منذ 8 يوليو الماضي لافتاً ان شهادات الانتقال لا علاقة للاندية بها وانما تصدر من الاتحاد مباشرة سواء اكانت دائمة او مؤقتة.

ونفي مسؤول السيستم عدم متابعتهم لموضوع اللاعب بكري المدينة لافتاً ان ما يثار بخصوص المتابعة لا يعنيهم لجهة انهم في الاصل قاموا بواجبهم ومن المفترض ان يكمل الاتحاد متابعة الاجراءات التي قمنا بها منذ وقت وجيز.

وحمل مسؤول نظام الانتقالات بالمريخ، اتحاد الكرة مسؤولية ما جرى في واقعة اللاعب بكري المدينة وقال ان الاتحاد هو المعني في الاساس بالاجراءات الخاصة بشهادة الانتقال وان النادي لا علاقة له بها من قريب أو بعيد.