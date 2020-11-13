الأحمر يقتني ” كرات” جديدة من جاكو الالمانية

إستجلب نادي المريخ عبر رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال مجموعة من الكرات من شركة شركة جاكو الألمانية للمعدات والملبوسات الرياضيه التي أكد وكيل الشركة بالسودان الأستاذ محمد عفيفي انها ذات مواصفات وجودة مطابقة ل”astandr FIFA” وكشف عن تعاون كبير مع النادي خلال الفترة المقبلة، وكان المعد البدني الألماني توماس مويير قد أمن على جودة الكرات إبان زيارته لمقر الشركة الإلمانية خلال الفترة الماضية التي شهدت توقيع العقد بين النادي والشركة عطفا على رأي المعد البدني الذي أكد على جودة الكرات، و كان النادي قد أكمل اتفاقه مع الشركة الألمانية خلال الفترة السابقة وقد قامت اليوم بتسليم النادي أول دفعة من الكرات التي دشن بها الفريق مرانه مساء أمس الخميس، ومن المنتظر أن يتسلم النادي باقي المعدات خلال الفترة القادمة.