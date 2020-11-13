محمد موسى: مستوى منتخب الشباب في تطور من مباراة لأخرى

قال الكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت 20 سنة؛ ان مستوى شباب صقور الجديان في تطور مستمر من مباراة لأخرى، وزاد بالقول: اللاعبون بدأوا اكتساب حساسية التنافس الدولي قبل المشاركة في بطولة سيكافا خواتيم نوفمبر الحالي بتنزانيا، وذكر موسى ان الروح القتالية عالية جداً لدى لاعبيه، وأبدى رضاه عن سير التحضيرات حتى الآن، مبيناً ان منتخب تنزانيا الذي واجهوه بالأربعاء 11 نوفمبر 2020م وانتصروا عليه ودياً بهدفي مصطفى ناجي وناجي جمعة يضم 6 لاعبين في الدوريات الاوربية، وقائد المنتخب التنزاني هو هداف النسخة الماضية التي جرت في اوغندا ، هذا وكان منتخب الشباب قد خاض تحضيرياً مباراتين أمام المنتخب الكيني وثالثة أمام التنزاني خسر ثلاثتها، وسيؤدي مباراتين أمام زنزبار يومي (15) و (18) نوفمبر الحالي، قبل العودة إلى دار السلام لإستهلال بطولة سيكافا يوم 22 من ذات الشهر.