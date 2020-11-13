هلال الأبيض يضم نجم المنتخب الأولمبي

استطاع هلال الأبيض الظفر باحد أفضل المواهب السودانية محمد المنذر لاعب وسط أمبده ومنتخبنا الأولمبي بعد جهود كبيرة بذلتها لجنة تسجيلات النادي بالخرطوم بقيادة نائب الرئيس للشئون المالية ناجي جابر حمدان ووقع اللاعب على عقد مدته ثلاث سنوات بإشراف مسئول السيستم المهندس أحمد أبو ضلوع ومدير الكرة هشام النضر وبحضور والد وخال اللاعب .

وعقب التوقيع أبدى محمد المنذر سعادته البالغة بالانضمام لنادي هلال الابيض حيث ظل ينتظر اكتمال المفاوضات طيلة الفترة الماضية ليحقق حلمه بالظهور بشعار النادي وقيادته محليا وقاريا .

الجدير بالذكر أن اللاعب كان محط أنظار ناديي القمة وأفلحت غرفة النادي في ضمه منذ اكثر من اسبوع وبعد مفاوضات مارثونية كللت بالنجاح .