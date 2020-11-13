مقتل المشتبه به في قتل وإصابة (٥) من الشرطة

الخرطوم: السوداني

إثر تبادل لإطلاق النار، سقط قتيلاً برصاص الشرطة، المشتبه به في قتل وإصابة (٥) من قوات الشرطة. بعد حصاره في أحد الجبال بمدينة أم درمان.

وكان المشتبه به،قام بقتل ضابط برتبة ملازم أول وآخر صفوفي في تبادل بإطلاق النار. وأبلغ مصدر مطلع (السوداني)، أن إحدى دوريات شرطة النجدة بقسم شرطة الفتح بمحلية كرري تلقت بلاغاً بحدوث سرقة في إحدى المزارع بدائرة الاختصاص، فتحركت قوة وتتبعت المشتبه به، بسرقة المزرعة وعثرت على المسروقات في منزله ولم تجده، فقامت بالقبض على أفراد أسرته، وكشف المصدر أن المشتبه عاد للمزرعة وتمكن من ضرب شرطي الخدمة الخاصة في المزرعة بسلاح أبيض (فرار) واستولى على سلاحه الناري، وتوجه إلى قسم الشرطة وضرب حارس الباب ثم صعد إلى جبل مجاور للقسم لحقته قوة بقيادة الملازم أول محمد علي، وتبادل معهم النار مما أسفر عن مقتل الضابط وشرطي آخر وإصابة ثلاثة آخرين.

وتورد (السوداني) لسماء الشهداء والمصابين، وهم:

استشهاد الملازم اول/ محمد علي ابراهيم، والوكيل عريف/ نصر الدين عبد الرحمن. وإصابة كل من: رقيب/ طه ريحان. عريف/ أيمن عبد الله وجندي/ حسن الطاهر. يتبعون لقسم شرطة الفتح ١ بكرري.