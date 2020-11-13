الداخلية تكشف تفاصيل أحداث الفتح الدامية

الخرطوم: السوداني

كشف بيان عن وزارة الداخلية، ملابسات مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة بمنطقة الفتح (1) محلية كرري.

وقال البيان عن تفاصيل الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر: ورد بلاغ يفيد الشاكي أن هنالك شخصاً تمكن من سرقة كيبل كهربائي من مزرعة تخص أحد المواطنين، وبناءً على ذلك، تحركت قوة من قسم الشرطة المعني الى مكان الحادث وتمت متابعة أثر المتهم حتى تمكنت القوة من الوصول الى أحد المنازل بمنطقة الفتح (1) مربع 4 وتم ضبط المعروضات والقبض على أحد المشتبه بهم .

ويضيف البيان: قام المتهم الأساسي والذي لم يكن متواجداً بالمنزل بالتحرك الى المزرعة مسرح الجريمة، واعتدى على فرد الحراسة بالمزرعة وأصابه بسلاح أبيض وتمكن من الاستيلاء على سلاحه، وتحرك الى قسم الشرطة حيث أطلق أعيرة نارية على قوة القسم وأصاب أحد الأفراد ولاذ بالفرار ومعه سلاح كلاشنكوف.

إثر ذلك تحركت قوة وتعقّبته والذي أطلق عليهم أعيرة نارية أدت الى إصابة الملازم محمد علي إبراهيم والوكيل عريف نصر الدين عبد الرحمن وأرداهما قتيلين وتسلل الى جبل الفتح (1)، ويضيف بيان الداخلية: تحركت قوة خاصة من العمليات وقامت بتطويق الجبل وتبادلت الأعيرة النارية مع المتهم حيث لقي مصرعه، وتم استرداد (2) من بندقية كلاشنكوف.

تمت مواراة الشهيدين الثرى بحضور مدير عام قوات الشرطة وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة.

قوات الشرطة، إذ تحتسب الشهيدين شهداء للواجب، تؤكد ثباتها على المبدأ لخدمة الوطن والمواطن براً لقسمها، وأن قوات الشرطة ماضية في أداء واجباتها بكل تفانٍ ونكران للذات.