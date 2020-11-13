ولاية وسط دارفور تكشف حقيقة تعرض موكب الوالي لعملية إطلاق نار

الخرطوم: السوداني

اصدر المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور تعميما صحفيا اليوم الجمعة، اطلعت عليه (السوداني) اكد فيه عدم صحة الاخبار التي تم تداولها حول محاولة اغتيال والي الولاية وانه لا يوجد تبادل لإطلاق نار أو التعرض لموكب الوالي كما راج من اخبار.

وأوضحت الولاية أنه كانت هناك شكوك من الحراسات بوجود متسللين في طريق محلية قولو في منطقة (اوساجاينق)، وأن الحراسات تعاملت من باب الاحتياط وقامت بتمشيط المكان واطلقت عليهم طلقات تحذيرية.

ونفت الولاية وجود تبادل أو إطلاق نار أو التعرض للموكب كما هو مذكور في الخبر المتداول.

مؤكدة أن وفد والي وسط دارفور ظل يتجول في جميع سهول جبل مرة دون أن يتعرض لأي اعتداء أو هجوم وهذا يؤكد تعاون وتفهم حركات الكفاح المسلحة والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار.