عمر الجزلي يبعث برسالة لأهل الإعلام

الخرطوم:محاسن

بعث الإعلامي المخضرم عمر الجزلي برسالة لأهل الإعلام حتى يستطيعوا أن يقدموا تجارب ناجحة لخصها بقوله:(إدارة الإعلام بنجاح تحتاج لخبراتٍ وتجارب علميةٍ وعملية بل وإنسانية، وليس بمن لا يملكون أياً من هذي الميزات والصفات).

يأتي حديث الجزلي نسبة لخبرته الطويلة في مجال الإعلام والتي اكتسبها في بواكير عمره وظل يقدم رسالته الإعلامية بتميز عبر برنامجه الأشهر (أسماء في حياتنا التي وثق من خلالها لعدد كبير من رموز الفن والسياسة والثقافة والرياضة ورجال الدين حتى مغادرته البلاد مستقراً بالولايات المتحدة الأمريكية).