الإيقاف والتحقيق مع (٦) وكلاء نيابة و “نادي النيابة” يواصل التصعيد

الخرطوم: السوداني

أوقفت النيابة العامة أمس الأول، (٦) من وكلاء النيابة، ينتمون لنادي النيابة، واحالتهم إلى مجلس تحقيق. وقالت مصادر (السوداني)، إن النيابة العامة، وجدت أن وكلاء النيابة الستة، قاموا بتجاوز لوائح وقوانين العمل بالنيابة، كما قاموا بتخطي التراتبية في العمل وخاطبوا مجلس السيادة مباشرة.

وعلى إثر ذلك، شكّلت لهم مجلس محاسبة، للنظر في المخالفات التي قاموا بها. وأضافت المصادر: “مجلس المحاسبة هو من يقرر ويفصل في أمر وكلاء النيابة الموقوفين، وفقاً للوائح والقوانين التي تحكم النيابة العامة”.

على ذات الصعيد قرر نادي النيابة العامة عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في مواجهته مع النائب العام، وقرر الدفع بدعوى جنائية مطلع الأسبوع الحالي ضد النائب العام بتهمة إساءة استعمال السلطة ومن ثم مخاطبة المجلس السيادي لرفع الحصانة عنه.

يذكر أن وكلاء النيابة الموقوفين عن العمل هم أحمد النور الحلا رئيس نادي أعضاء النيابة العامة ومقرر لجنة التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ، ووكيل النيابة الامثل مقرر لجنة التحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات وممثل الاتهام في بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور والمحقق في بلاغ الشهيد عبد العظيم، ووكيل النيابة جلال سنين نائب الأمين العام لنادي أعضاء النيابة العامة عضو لجان التحقيق في بلاغات النقل النهري وخط هيثرو وسودانير ورئيس هيئه الاتهام في قضيه شقيق الرئيس المخلوع عبدالله البشير، ووكيل النيابة مهند الأمين العام لنادي أعضاء النيابة العامة وعضو اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام، ووكيل ثاني نيابة مختار اسحق الأمين المالي لنادي أعضاء النيابة العامة ومقرر لجنة التحقيق في تصرفات الأراضي لمحليه أم درمان عضو لجنة مراقبة توزيع الوقود الاتحادية، ووكيل النيابة ممدوح عبدالله عضو المجلس المركزي لنادي أعضاء النيابة العامة والمحقق في بلاغ الشهيد حنفي عبدالشكور.

وقالت مصادر بنادي النيابة، إن وكلاء النيابة الموقوفين ليس لهم علاقه بالنظام البائد، بل هم شرفاء النيابة العامة الذين رفضوا انتهاك استقلال النيابة العامة وجاء إيقافهم بسبب اتهامهم للنائب العام باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة ودفعهم بمذكرة مطالبين بإقالة النائب العام على خلفيه ارتكاب مخالفات وإطلاق سراح رموز النظام البائد.