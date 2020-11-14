أكد الرغبة في الانتصارات مدير الكرة بالهلال يكشف كواليس المعسكر الخارجي

الخرطوم : السوداني

أكد الأستاذ عبدالمهيمن الأمين رئيس بعثة الهلال في القاهرة مدير الكرة بالفريق، أنه سيعمل على إنجاح معسكر الفريق بالقاهرة، وسيعمل بكل جهد رفقة أفراد البعثة على إقامة معسكر نموذجي، وأوضح عبدالمهيمن أن تكليفه برئاسة البعثة هو أمر ليس بالسهل يزيد عليه الأعباء، وسيسعى ليكون قدر المسؤولية الكبيرة التي أوكلت إليه من إدارة النادي، مبيناً أنه سيسخّر كل خبراته الماضية في قيادة البعثات من أجل تحقيق الفائدة القصوى من المعسكر فنياً والخروج بمكاسب فنية عديدة، بالإضافة إلى الخروج بروح عالية بين أفراد الفريق وخلق نسيج وترابط قوي بين اللاعبين، بغرض أن تسود روح الفريق الواحد بين لاعبي الهلال، ليكون التناغم والانسجام هما السائدان بين عناصر الفريق القدامى والجدد، وهو الأمر الذي بدأ يظهر داخل المعسكر حالياً على حد وصفه وتعبيره.