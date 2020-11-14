الشرطة القضارف يغري حليبي الهلال

الخرطوم: السوداني

تلقى لاعب الطرف اليمين بفريق الهلال محمد الفاتح “حليبي” جملة عروض من أندية الدوري الممتاز، أبرزها من الشرطة القضارف والأهلي شندي وتوتي وأندية أخرى ظلت تلاحق اللاعب الذي يبدو أن الشرطة القضارف الأقرب للظفر بخدماته، وذلك بعد لقاء جمع اللاعب بإدارة نادي الشرطة القضارف مساء الخميس عرض فيه النادي مليار جنيه على اللاعب مقابل الانتقال لمدة عام فقط.

وبحسب متابعات صحيفة السوداني فإن حليبي قد ينتقل ﻻحد أندية الدوري الممتاز باتفاق مع نادي الهلال مدته عاما، على أن يعود للكشوفات نهاية الموسم المقبل.

ما يجدر ذكره أن مجموعة من اللاعبين الشباب بصفوف الهلال إنتقلوا لأندية الدوري الممتاز مثل سكندر صامويل وسفاري للأهلي شندي والشيخ محمد شيخو لصفوف الخرطوم الوطني وهنالك مؤمن عصام الذي يدرس حاليا جملة عروض.