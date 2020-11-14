منتخب الشباب يرفع نسق تدريباته في زنزبار

رفع منتخبنا الوطني للشباب أمس الجمعة بجزيرة زنزبار، من معدل الإعداد بحصتين لأجل مشاركة قوية بتصفيات إقليم سيكافا والتي سوف تنطلق يوم 22 نوفمبر الجاري بمدينة أروشا التنزانية، والمؤهلة لنهائيات إفريقيا بالمغرب العام القادم.

وخاض المنتخب الحصتين التدريبيتين، صباحا وعصرا بملعب ماو تسي تونج ذي العشب الصناعي الجيد، هما أول حصتين يخوضهما منذ بدء برنامج معسكره الذي يشمل 3 محطات بدأت بكينيا ومرت بتنزانيا وسوف تختتم بجزيرة زنزبار التي يتواجد فيها منذ يوم الخميس.

وقال المدير الفني لمنتخب الوطني للشباب منير لهباب أن الحصة الأولى كانت قصيرة “45 دقيقة”، وإشتملت على شقين، الأول وتم التركيز فيه كيفية إنهاء الهجمة، بينما كان الشق الأكثر هو البدني وتركز على شدة الحمل البدني.

وأوضح المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب أن الحصة التدريبية والتي استغرقت حوالي الساعة، اشتملت على الكرات الثابتة والتنشيط الهجومي.

وسيخوض منتخبنا الوطني للشباب حصة تدريبية ثالثة في التاسعة صباح اليوم السبت، ليتأهب لمواجهة نظيره الزنزباري يوم الإثنين.

ومن ناحية أعلن الاتحاد الزنزباري عن مؤتمر صحفي لمدربي المنتخبين وذلك صباح اليوم بملعب المباراة الرئيسي “أمان”، بينما سينعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة في تمام الرابعة عصر غد الأحد بمقر إقامة منتخب السودان.

يذكر أن منتخبنا الوطني للشباب قد خاض 4 مباريات ودية دولية أمام نظيره الكيني 2-3 و1-2، ثم خسر مباراته الثالثة أمام التنزاني 1-2 قبل أن يفوز عليه في المباراة الرابعة بذات النتيجة.