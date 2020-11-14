إحباط دخول (211) قنطار مخدرات للخرطوم

الضعين: السوداني

تمكّنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية شرق دارفور من ضبط (211) قنطاراً من المخدرات (بنقو) في طريقها الى الخرطوم.

وأكد قائد قوات الدعم السريع قطاع شرق دارفور، العميد حسين منزول في تصريحات صحفية اليوم (السبت)، أن الضبطية تمثل إنجازاً كبيراً لقواته، مبيناً أن قوات الدعم السريع بشرق دارفور جاهزة لمكافحة أي نشاط يضر بمجتمع الولاية، وقال منزول إنّ قوات الدعم السريع تبذل كل ما في وسعها لمحاربة الجرائم التي تؤثر على المواطن لا سيما المخدرات ومكافحة التهريب.

وتنشط قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة، إضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله.