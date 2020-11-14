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التعايشي: تشكيل الحكومة الجديدة بعد 15 نوفمبر

أخبار السودان
By alsudani 0

 

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي خلال برنامج “البناء الوطني” بالتلفزيون القومي اليوم السبت، إنّ تشكيل الحكومة الجديدة وتسكين أطراف السلام بمجلسي السيادة والوزراء سيتم بعد 15 نوفمبر الجاري.

alsudani
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