التقطتها كاميرا (السوداني).. صورة مُحزنة لـ (لاجئة) إثيوبية فقدت زوجها وطفلتها ولم يرافقها غير صورتهما

القضارف _ الخرطوم: محمد كبوشية/محمد الطاهر

المشاهد جميعها سوداوية مؤلمة في أوساط الفارين من القتال باقليم التغراي إلى السودان، هول المأساة تلجم الأصوات وتخنقها، بينما لاتخفيها أعينهم التي تلمع بدموع الحزن والأسى.

فقدوا كل شيء الأقارب والأموال والجيران والوطن، وجاءوا حفاة عابرين للحدود كأنهم قد بعثوا ليوم الحشر.

كانت من بينهم امرأة في ريعان شبابها تقف منزوية تتمزق من الحزن، لا تخطئها العين، التقطتها كاميرا (السوداني) لتروي حكايتها المدمية للقلب، بفقدها لطفلتها الوحيدة وزوجها.

ولم يصل من أسرتها للمعسكرات في السودان إلا هي، وصورة ظلت تضمها إلى صدرها، تجمع مابين طفلتها وزوجها المفقودين، وقد حرصت أن ترافقها صورتهما في رحلة بحثها الشاقة عنهما، والتي تجهل نهايتها.