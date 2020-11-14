بالفيديو: رسالة من “عبد الواحد نور” إلى الشعب السوداني من كمبالا

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، رسالة إلى الشعب السوداني من العاصمة اليوغندية كمبالا التي وصلها يوم أمس.

أعلن فيها عن مبادرة حوار داخل السودان لسلام ينتهي من أسباب الحرب ويخاطب جذور الازمة التاريخية منذ العام 1956 على حد قوله.

ووعد (نور) الشعب السوداني بطرح مبادرته من داخل السودان، مضيفاً بأننا نعلم أنها مهمة صعبة ولكن السلام الذي نريده إلى الأبد يبدأ بأمن الناس على الأرض في جميع أنحاء السودان، ويوقف الإبادة والاغتصاب وينزع سلاح الميلشيات ويعيد النازحين إلى قراهم، ويخلق دولة مواطنة متساوية.

وتهدف المبادرة وفق قوله إلى قيام حكومة انتقالية قوامها (المستقلون)، للتوافق على دولة مؤسسات نتراضى عليها كسودانيين تحترم سيادة القانون.

لافتا إلى أن المهمة شاقة، ولكننا سنتغلب على الصعوبات بإرادة الشفاتة والجيل الراكب رأس وكنداكات السودان، ومن لهم مصلحة لإحداث التغيير، لخلق الدولة التي نحلم بها جميعاً، وختم (نور) حديثه بان الايام القادمة حبلى باشياء كثيرة.