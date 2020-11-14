التَجَمُّع الاتحادي يختتم مؤتمره العام بنهر النيل ويُنصب الحبيب رئيساً

الدّامر : ياسر الكُردي

انتخب حزب التجمع الاتحادي بولاية نهر النيل مكتبيه السياسي والتنفيذي من خلال مؤتمره العام بمدينة الدامر اليوم السبت وتمّ انتخاب محمد أحمد الفكي (الحبيب) رئيساً للمكتب السياسي وعبد الخالق محمد رئيساً للمكتب التنفيذي .

وقال الرئيس المُنتخب في تصريح لـ (السوداني) إنّ العملية الانتخابية تمت وفقا للكثافة العددية بالمحليات حيث نالت أعلى المقاعد كل من الدّامر، شندي، وعطبرة، وأضاف أن المرأة نالت مقعداً واحداً في المكتب التنفيذي.

يُذكر أنّ وفداً اتحادياً يضم نائب رئيس المكتب السياسي أزهري الحاج مضوي والناطق الرسمي باسم الحزب جعفر حسن عثمان قد شكلا حضوراً في المؤتمر، ودعا جعفر كل الأحزاب السياسية للقيام بتنظيم مؤسساتهم امتثالاً لمتطلبات التغيّير الذي شهدته البلاد.