وزارة الصحة توصي بعدم الحشود والاكتفاء بمراسم بروتوكولية في احتفال السلام (الأحد)

الخرطوم: السوداني

هنأت وزارة الصحة الاتحادية جماهير الشعب السوداني وصناع السلام وقادة الجبهة الثورية باحتفالات السلام.

وأوضحت الوزارة أنها إنطلاقا من مسؤلياتها تجاه المواطن السوداني فان صحته هي أولى الأولويات التي تهدف وزارة الصحة لصونها وحمايتها في مواجهة مكافحة جائحة كورونا.

وأوصت الوزارة في (تعميم صحفي) اللجنة العليا للسلام الاكتفاء بمراسم احتفال بروتوكولية من غير حشود ولا تجمعات ووجوب التزام الجميع بالاشتراطات الصحية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام التام بالموجهات الصحية الصادرة منها للوقاية من جائحة كرونا.

وأكدت انه لا يمكن مواجهة الموجة الثانية لفايروس كورونا التي بدات اكثر شراسة إلا من خلال تطبيق موجهاتها وتوصياتها الصحية، كالالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حماية للنفس والآخرين.