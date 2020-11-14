انباء عن ضربات صاروخية على العاصمة الإريترية أسمرا

أسمرا: رصد (السوداني)

وردت أنباء عن سقوط صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرا. وتشير التقارير التي رصدتها (السوداني) من إريتريين في الشتات تحدثوا إلى سكان باسمرا، عن إصابة المطار ووزارة الإعلام.

وقال سكان في أسمرا إن دوي انفجارات شديدة هزت المدينة.

في وقت تضرر مبنى في مجمع سيمبل السكني الذي يضم حوالي 1200 أسرة في جنوب غرب المدينة، جراء تلقيه ضربة صاروخية.

وبحسب ما ورد من أنباء، فقد حدث انقطاع في التيار الكهربائي بالمدينة؛ وانقطاع خدمة شبكة الإتصالات، مع فرار بعض الأشخاص من المنطقة الحضرية.

وجاء الهجوم بعد تصريحات بثها تلفزيون تيغراي أمس، جاء فيها إن إريتريا ستكون من بين أهداف تيغراي.

يأتي ذلك بعد أنباء عن تورط القوات الإريترية في معارك في تيغراي بما في ذلك قصف بلدة الحمرة.

وأكدت مصادر مقربة من الحكومة الإريترية إطلاق صواريخ على أسمرا، لكنها نفت إصابة العاصمة، قائلة إنها سقطت في الريف.

الضربة الصاروخية على أسمرا وتقارير التيغراي عن هجمات للجيش الإريتري تعني أن ما بدأ كحرب أهلية أصبح صراعا دوليا.