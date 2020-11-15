تحت قيادة مدربه الصربي الهلال يدشن تجاربه الودية أمام القناة اليوم

واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال، سلسلة تحضيراته اليومية بمعسكره المغلق المقام بفندق (توليب قاردينيا) بضاحية الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، حيث ركز الجهاز الفني خلال مران اليوم الصباحي الذي عقده الأزرق في الساعة العاشرة صباح أمس ، بالملعب الرئيسي الملحق بالفندق، وذلك وسط أجواء جميلة وممتعة منحت اللاعبين حماساً كبيراً ورغبة أكيدة بالاستمتاع بالتدريبات وإظهار لمسات فنية ساحرة .

هذا وركز الصربي مانولوفيتش على تمارين ترويحية للاعبين بدون كرة بالإضافة إلى تدريبات استشفاء متنوعة، خلال نصف الساعة الأولى من المران، الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وركز المدير الفني للهلال على تمارين التسديد في المرمى من مختلف المناطق، مع الالتزام بالعمل التكتيكي. واختتم زوران مران الأمس الصباحي، بتقسيمة تكتيكية في ثلث الملعب، شهدت حماسا من اللاعبين وتحديا فيما بينهم، بالإضافة إلى تسجيل أهداف عديدة من اللاعبين، أبرزها هدف اللاعب الزيمبابوي جيسي الذي أحرز هدفا عالميا ، بعد أن استلم الكرة بطريقة جميلة ووضعها أمامه، ليخدع الحارس ويسددها بــ( كعب قدمه اليسرى) ، هذا وأفضت التقسيمة لنتيجة التعادل الإيجابي ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وعاقب زوران الفريق الخاسر بالجري حول الملعب لفترة قصيرة. وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بالمران الصباحي، واراحة اللاعبين، إستعداداً للمباراة الودية الأولى أمام القناة في الثالثة من عصر اليوم