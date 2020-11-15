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حميدتي مدافعاً عن ابراهيم الشيخ، في ساحة الحرية، بعد تعالي أصوات تهتف ضد ابراهيم:
(ما تظلموا الناس ساكت يا جماعة، إبراهيم الشيخ ضمن الجناح المعتدل في الحرية والتغيير، وهو من الذين وقفوا مع السلام ودعموه حتى التوقيع.. لقد تمايزت الصفوف).
عاجل..
حميدتي مدافعاً عن ابراهيم الشيخ، في ساحة الحرية، بعد تعالي أصوات تهتف ضد ابراهيم:
(ما تظلموا الناس ساكت يا جماعة، إبراهيم الشيخ ضمن الجناح المعتدل في الحرية والتغيير، وهو من الذين وقفوا مع السلام ودعموه حتى التوقيع.. لقد تمايزت الصفوف).
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