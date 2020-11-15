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أخبار السودان
By alsudani 0

عاجل..

حميدتي مدافعاً عن ابراهيم الشيخ، في ساحة الحرية، بعد تعالي أصوات تهتف ضد ابراهيم:

(ما تظلموا الناس ساكت يا جماعة، إبراهيم الشيخ ضمن الجناح المعتدل في الحرية والتغيير، وهو من الذين وقفوا مع السلام ودعموه حتى التوقيع.. لقد تمايزت الصفوف).

alsudani
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