مؤمن عصام ينتقل للأهلي شندي

أعلن النادي الأهلي شندي مساء امس تعاقده مع متوسط ميدان الهلال الشاب مؤمن عصام اللاعب الذي أظهر مستويات كبيرة رفقة الأزرق والمنتخب الوطني الأولمبي، كما تعد صفقة مؤمن هي الثالثة للنمور من الهلال بعد تعاقد الاهلي مع الثنائي قلب الدفاع الشاب عمار سفاري والمهاجم إسكندر صامويل ويسعى الاهلي لترميم فريقه بأسماء لها وزنها بعد فقدانه لمعظم نجومه والذين تفرقوا عبر أندية الممتاز وكان للهلال نصيب الأسد حيث أبرم ست صفقات مع الاهلي شندي. إذ اشترى عقودات الثنائي ياسر مزمل و والي الدين خضر كما توصل لاتفاق مع الرباعي المطلق السراح كل من (صلاح عادل ؛ مجاهد فاروق ،الطيب عبدالرازق وعيد مقدم).