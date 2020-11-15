 أكد الجاهزية لجولة الثلاثاء  برقو: لن نتهاون في حقوق السودان وشكوانا وصلت الكاف

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثانية من ظهر امس، تم خلاله تقديم الكثير من الافادات المهمة، تقدمه بالحضور الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، و هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، وتواجد في المؤتمر كذلك أعضاء مجلس الإدارة مولانا محمد أحمد سليمان (حلفا) ، والاستاذة ميرفت حسين ، وخلال المؤتمر تحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد حسن برقو مشيداً بما قدمه المنتخب الوطني الأول في غانا، وذكر ان التطور واضح والكل أشاد، وحتى الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين من خلال الحديث الفني وجدت الاشادة والتقدير، وذكر برقو الضغوط كانت كبيرة عليهم من اجل تحويل مباراة الثلاثاء من السودان ما بين صقور الجديان والنجوم السوداء، وقد بذلوا جهودا كبيرة من الكاف لأجل اقامة المباراة في السودان، وأفاد رئيس لجنة المنتخبات ان لجنة تطبيع الهلال استحقت الشكر والثناء والتقدير فيما بذل ليكون استاد الهلال مسرحاً للمواجهة المقبلة، أمام غانا، وأعرب برقو عن استيائه الكبير من طاقم تحكيم مباراة غانا الذي تحامل كثيراً عن منتخب السودان، ورفض احتساب ركلة جزاء مع محمد عبدالرحمن، وماقام به المدرب المساعد الحاج سامبا المساعد الاول الذي قام بدفع المدرب فيلود، وقد أسندوا الإعتراض الأول ضد الحكم المساعد من البعثة الادارية في غانا بشكوى مكتوبة السبت من الاتحاد إلى الكاف، وتم اخطار الفيفا بها أيضاً، منوهاً إلى ان احتجاج فيلود كان مبررا ومن منطقته المخصصة للجهاز الفني. وامتدح برقو إعداد منتخب الشباب الحالي في زنزبار والذي يتواصل بخوض بـ(4) مباريات، ستستكمل (6) مع زنزبار بمباراتين، حيث سبقت مثلهما أمام كينيا وتنزانيا، وعن مشاركة الناشئين في سيكافا قال انها مرهونة بقرار الجهاز الفني لتحديد المشاركة من عدمها .