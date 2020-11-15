حمدوك: بالإرادة القوية سنتخطّى كل تعقيدات بناء السلام على الأرض

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك: “اليوم نبدأ الخطوات الأولى لوضع حد لمعاناة النازحين ومخاطبة قضاياهم”، مبيناً أنه ولأول مرة يصلون إلى سلام يخاطب جذور الأزمة وبناء الدولة السودانية بشكل حقيقي.

واستقبل حمدوك اليوم الأحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وذلك بحضور عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ورئيس فريق الوساطة لسلام جوبا المستشار توت قلواك.

وأوضح أن عملية السلام تتم في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد وهنالك تحديات كثيرة تواجهنا تتمثل في الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، بجانب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السلام يصب في تخفيف معاناة الناس. وأضاف “بالإرادة القوية والعزيمة سنتخطّى كل تعقيدات بناء السلام على الارض”.

ودعا حمدوك، كل الأطراف للمحافظة على الوحدة والعمل سوياً لتنفيذ أولويات الفترة الانتقالية.