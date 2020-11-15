فيلود: غانا هزمتنا بالفردية واستبعدت هذا اللاعب

قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هوبيرت فيلود انهم لعبوا مباراة كبيرة أمام المنتخب الغاني عصر الخميس الماضي، وذكر ان النجوم السوداء هزموا صقور الجديان بالفردية من اجتهادات أندريه أيو، وان الأداء الجماعي كان متكافئا بين المنتخبين، وذكر فيلود ان جل تركيزه الان على مباراة الثلاثاء عصراً في استاد الهلال، وأبان انه ليس لديهم لاعب موقوف، واستبعدوا صلاح نمر من حساباتهم بسبب الاصابة وسيحل مكانه ولاء الدين موسى، وأشار فيلود إلى ان محمد عبدالرحمن يشكو من اصابة لكن الأمل كبير في لحاقه بمباراة الثلاثاء.. وعما تعرض له من الحكم المساعد في مباراة غانا ذكر ان هذا امر يهم السودان لأن التعرض تم لمدربه ، وهناك اجراء متخذ من الاتحاد السوداني الآن(ساعة المؤتمر).