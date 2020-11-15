استعدادا للنسخة الثانية للكرة النسائية (23) ناديا تتسلم معداتها كاملة بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم

بدأت لجنة كرة القدم للسيدات في تسليم جميع الأندية المسجلة معداتها كاملة في إطار تجهيز الأندية لدوري السيدات النسخة الثانية التي ستنطلق في التاسع والعشرين من هذا الشهر.

وكان الاستاذ عبد الرحيم حماد نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية ورئيس اللجنة المنظمة قد وقف على ترتيبات تسليم المعدات لاندية الخرطوم الكرنك الدفاع. التحدي. المدفعجية. المريخ ونور الإيمان وشحن المعدات لاندية الولايات.

وذكرت الأستاذة ميرفت حسين رئيسة لجنة الكرة النسائية ومدير البطولة ان البطولة تسبقها دورة تدريبية في الإدارة الرياضية تشارك فيها الإداريات بالاندية في إطار التأهيل ورفع القدرات.