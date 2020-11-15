تعليق الدراسة بكليتي الصيدلة والأسنان بجامعة الجزيرة

الخرطوم: السوداني

أصدرت جامعة الجزيرة اليوم، قراراً بتعليق الدراسة بكليتي الصيدلة وطب الأسنان لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الأحد .

وذلك بناءً على المعلومات الواردة لإدارة الجامعة من إدارة الخدمات الصحية بالجامعة، عن وجود حالات مؤكدة للإصابة بجائحة كورونا حسب توصية إدارة الكليتين .

على أن ينظر في استئناف الدراسة حال التأكُّد من سلامة الوضع لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة، وأن تعمل إدارة الجامعة على استئناف الدراسة بالكليتين في أقرب وقت ممكن للدفعات المختلفة عبر التعليم الإلكتروني .

ودعا القرار، عمداء الكليات والطلاب الالتزام بالإرشادات الصحية اللازمة لتلافي المرض .