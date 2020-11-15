مجلس جامعة الجزيرة يؤيد قرار لجنة التمكين بسحب درجة الماجستير من البشير

الخرطوم: السوداني

قرر مجلس جامعة الجزيرة في إجتماعه الأول صباح اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات الدولية بمجمع الرازي بمدني برئاسة د. نجوان عبدالحميد محمود نائبة رئيس المجلس ومشاركة رئيس المجلس د. عبد المتعال أحمد قريشاب وعدد من أعضاء المجلس عبر تطبيق ZOOM) قررحل معهد إسلام المعرفة (إمام) وأيلولة ممتلكاته لإدارة الجامعة.

وأيد قرار لجنة التمكين بسحب درجة الماجستير الممنوحة من المعهد للطالب عمر حسن أحمد البشير .

وإعتمد المجلس تعيين وكيل الجامعة ومساعده بجانب عمداء الكليات ونوابهم وعمداء المعاهد ومديري المراكز ورؤساء الأقسام كما إعتمد معايير هيكلة الكليات والمعاهد والمراكز

وأيد المجلس قرارت لجنة التمكين التي شملت 14 وظيفة خاصة إداريين تم تحويلهم لوظائف هيئة تدريس وقضت اللجنة بإعادتهم لوظائف إدارية وتكوين لجان للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.