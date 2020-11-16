التدابير الصحية تمنع مشاركة رئيس الوزراء في احتفال ساحة الحرية

الخرطوم: السوداني

منعت التدابير الصحية التي يتخذها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مشاركته في احتفال استقبال قادة الحركات المسلحة بساحة الحرية بالخرطوم، وقدر مكتب رئيس الوزراء أن مشاركته قد توصل رسالة سلبية بشأن عدم التزام الإجراءات الصحية لتفادي فيروس كورونا.

والتقى قادة الحركات المسلحة برئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مكتبه أمس بمجلس الوزراء مع وضع إجراءات صحية والتباعد الاجتماعي حيث رحب حمدوك بقادة الحركات المسلحة.

وأوضح مصدر من مكتب رئيس الوزراء لـ(التغيير الالكترونية) أن عدم مشاركة حمدوك في احتفال ساحة الحرية لأن مشاركته قد ترسل رسائل سالبة بأن أعلى مسؤول في الجهاز التنفيذي غير ملتزم بالتدابير الصحية للحماية من فيروس كورونا.

وكان حمدوك غادر الحجر الصحي الذي فرض عليه عقب مخالطته لأشخاص مصابين بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع أبرزهم مستشاره الشيخ خضر ومدير مكتبه علي البخيت وبحسب المصدر جاءت نتيجة الفحص سلبية وعاد رئيس الوزراء إلى مزاولة نشاطه من المكتب.