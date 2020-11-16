التجاني الطيب: (ما يحدث الآن لم يحدث سنة ٦ عام المجاعة)!

الخرطوم: السوداني

وصف الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية في الديمقراطية الثالثة، الدكتور التجاني الطيب، الوضع الاقتصادي بالبلاد بأنه في غاية الخُطُورة. وتوقّع التجاني، زيادة التضخُّم في آخر العام إلى 300%، مُشيراً إلى أنّ أعلى نسبة تضخُّم في النظام السابق وصلت في عام 90 – 95 إلى 115%، مُضيفاً: (ما يحدث الآن لم يحدث في سنة ٦ عام المجاعة!)، مُنبِّهاً إلى أنّ تخفيض التضخُّم يحتاج لإجراءات قاسية جداً، وقال إن ارتفاع التضخُّم منذ سقوط النظام السابق من 75% إلى 229% يحتاج لمُعالجات تزيد فترتها عن الثلاث سنوات، مُضيفاً: (هذا فقط لمُعالجة أخطاء هذه الفترة، دعكم من أخطاء الإنقاذ)، وقال إنّ صندوق النقد تحدث عن تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة 8%، ولكن التوقُّعات تُشير إلى تراجعه لـ16% آخر العام.

وقال التجاني الطيب في منتدى صحفي، إن الأسعار تحرّكت بنسبة 200% خلال عشرة أشهر فقط، وسخر التجاني من حديث وزيرة المالية ووعدها بتشغيل 250 ألف خريج، قائلاً: (هي ما قادرة على طباعة الكتاب المدرسي كيف تشغِّل العدد ده من الخريجين؟!)، ووصف التجاني، مشروع الدعم المباشر للأُسر بأنّه غير عملي، وأضاف: (ليست هنالك أرقام وإحصاءات دقيقة، لا نملك إحصاء للأغنياء دعكم من الفقراء)، وانتقد الطيب لجنة التمكين، وقال إنّها تتجاهل فتح ملف فساد المصارف، وقال إنّ سبعة بُنُوك كُبرى تعمل بلا مُديرين الآن..!