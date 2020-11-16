إبراهيم الشيخ يكشف لـ(السوداني) سبب توتر علاقته بمناوي

الخرطوم: هبة علي

كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عن سبب توتر علاقته برئيس جيش حركة تحرير السودان مِنّي اركو مناوي، قائلا: عندما كنت في الجولة الثالثة للتفاوض بوفد الحكومة، كانت لدى مِناوي مرارة من قوى الحرية والتغيير بدأت منذ أن تم اعتماد الاتفاق السياسي بالخرطوم ونحن كنا بأديس ابابا، واعتقد مناوي اننا نتفاوض معه ونتفق مع المجلس العسكري في نفس الوقت، ثم ذهبنا للقاهرة لحل المشكلة ولم نوفق، كل هذه المسائل أوجدت جفوة بين مناوي والحرية والتغيير وحتى عناصر الجبهة الثورية الأخرى.

واكد الشيخ حدوث شد وجذب بينه ومناوي في جوبا واضاف: هذا أوجد توترا، لكننا التقينا اليوم وتصافينا وتعانقنا وتجاوزنا ما كان.