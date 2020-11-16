أصحاب المخابز يلوحون بوقفة احتجاجية ثانية

الخرطوم : عبيرجعفر

لوح أصحاب المخابز بالخرطوم بتنظيم وقفة احتجاجية ثانية مطالبة بزيادة التسعيرة

وقال بعض اصحاب المخابز ، أن المخابز كافة ستدخل في اضراب عن العمل مالم تحل الحكومة مشاكل التعرفة وشح الدقيق.

وقال صاحب مخبز بالخرطوم آدم الدومة لـ( السوداني) إن مخابزه البلدية توقفت عن العمل منذ اكثر من يومين بسبب شح الدقيق وتراجع حصصه مرة اخرى الى (50%) ، وأوضح بأنهم امهلوا الحكومة اياما لحل مشاكلهم لان الوضع صار لايسمح بالاستمرار في العمل بالمخابز والتي صارت تعمل بالخسارة في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج وندرة الدقيق والغاز معلنا عن تسليم مطالبهم للوالي

وأمن صاحب مخبز على استمرار أزمة الخبز للأسباب المعلومة (الدقيق والغاز)، وقال بان ارتفاع سعر الغاز لا يغطي العمل بالمخبز ٫ مشيرا الى ان حصته من الدقيق للمخابز(25) جوالا في الاسبوع تراجعت الى (14) جوالا ورهن حل أزمة الخبز بتسليم المخابز كفايتها من الدقيق وتثبيت اسعاره بالسوق ٫ لافتا لوجود مشكلة في توصيل غاز بعض شركات التوزيع للمخابز مما يؤثر على صناعة الخبز والازدحام

اشار صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد لارتفاع مدخلات التشغيل مما يصعب الاستمرار في المهنة ، وقال ان مدخلات الانتاج غير مدعومة ، حيث يبلغ سعر جركانة الزيت (8) آلاف جنيه واجرة العامل (1000) جنيه وكرتونة الخميرة (6) الاف جنيه وارتفاع الغازمن (1000) الى (4) الاف جنيه للترما ينعكس على توقف معظم المخابز عن العمل مطالبا بتسليم توزيع الخميرة على المخابز لمورد خاص لتثبيت السعر وزيادة سعر قطعة الخبز الى(5) جنيهات

وشكا صاحب مخبز بالخرطوم “2” محمد ابراهيم من مشاكل في توزيع الدقيق ما يؤدي لاغلاق منافذ ٫ مضيفا بان أزمة الخبز مستمرة بارتفاع اسعار التكلفة ونقص الدقيق ٫ مبينا سعر كرتونة الخميرة بلغت (6) الاف جنيه بدلا عن (1٫5) الف جنيه فيما سجل سعر جركانة الزيت (8) الاف جنيه بدلا عن (1٫450) الف جنيه ٫ وأوضح تضاعف التكلفة على المخابز لعشرات الأضعاف ما أدى لتوقف غالبها عن العمل لصعوبة العمل في الوضع الاقتصادي الراهن .