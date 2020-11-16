الهلال يفوز على القناة بهدفين في تجربة ودية

القاهرة: الخرطوم – السوداني

تمكن الهلال من تحقيق الفوز في أول تجربة ودية له خلال معسكره الإعدادي في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب فوزه على فريق القناة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس، والتي منح فيها زوران الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة. وتقدم مجاهد فاروق بهدف السبق لصالح فريق الهلال ونجح عيد مقدم في إضافة الهدف الثاني لصالح الهلال، لتنتهي هذه المباراة بتلك النتيجة. هذا وسيواصل الهلال تدريباته التحضيرية بصورة يومية، وستكون ثاني التجارب الودية امام طلائع الجيش.