فى معنى مصطلح تجديد شرعا

د.يوسف الكودة

التجديد اصطلاحا لا يعنى تغييرا أو تبديلا.

كلمة تجديد الجميلة هذه ذلك اللفظ الرنان اختطفه البعض من المفكرين والعلماء من جماعات عديدة وطاروا به فرحا ظنا منهم انه ربما يمكنهم من تغيير وتبديل ما يريدون تغييره فكان كتاب تجديد اصول الفقه للترابي وغيره من باطل بني على فهم خاطئ لكلمة تجديد شرعا

قال امير الشعراء أحمد شوقي:

لا تحذو حذو عصابة مفتونة

يجدون كل قديم امر منكرا

ولو استطاعوا فى المجامع انكروا

من من آبائهم أو عمر

من كل ساع فى القديم وهدمه

واذا تقدم للبناية قصر

التجديد اصطلاحا: (هو اعادة الشيء الى ما كان عليه) بعد أن تغير وتبدل اعادته الى اصله الذي كان عليه من معتقد صحيح وعبادة صحيحة دخل عليهما ما دخل من ران وغبار فيأتي التجديد لينفض الغبار عن تلك الامور فيعاد الامر الى سيرته الاولى هذا ما ورد من تفسير لمعنى كلمة تجديد اصطلاحا في كتب الفقه والحديث -راجع ابن حجر في فتح الباري –

ولتقريب الفهم انت عندما تذهب بسيارتك القديمة وتدخل فيها ما تدخل من اصلاحات ولا سيما السمكرة والبوهية يقولون لك صارت جديدة يعنى اعدتها الى جدتها الاولى

فكذلك الدين يدخل فيه ما يبدله ويغيره فيأتي المجددون ليعيدوه الى اصله فيكون جديدا كما نزل.

فماذا فعل الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حتى نال لقب اول المجددين غير انه اعاد للأمة خلافتها ونشر العدل الغائب بين الناس؟؟

وللاسف لا يعرف السلفيون ولا يعوون انهم من اعظم المجددين فى الارض لاعظم الامور التي تحتاج الى تجديد وهو باب العقيدة والعبادة الذين دخل فيهما ما دخل بفعل الجهال من المتصوفة والخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن حرف وغير وبدل فى هذه الابواب

استمعت الى احد العلماء الكبار من السلفيين توفاه الله وبكى الناس عليه ولا يزالون يبكون على فقده يقول :

التجديد يطال كل شيء الا العقيدة لانه ظن أن التجديد تغيير وتبديل يريد بذلك حفظ العقيدة التي هي من الثوابت فبالتالي لا يشملها التجديد وهو خطأ كبير

فالتجديد او ما يطالب به يطالب به في مجال العقيدة لطالما معناه هو اعادة الشيء الى اصله لذلك ورد فى الحديث الصحيح (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها ) و(من) هنا اسم موصول بمعنى (الذي) يشمل أن يكون المجدد شخصا واحدا او جماعة او تنظيما او دولة ولا يلزم أن يكون المجدد فردا

والتجديد يكون في كل ابواب الدين الثابتة ولذلك اني اعتبر أن الحركة السلفية بما فيهم انصار السنة هم اعظم المجددين لاهتماهم بتجديد العقيدة والعبادة

العقيدة من الشرك والعبادة من البدعة ومحدثات الامور والله ولي التوفيق.