النيابة العامة: لجنة التحقيق غير معنية بأي استنتاجات حول المقبرة الجماعية

الخرطوم: السوداني

قالت النيابة العامة، إن لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين) بالنيابة؛ انها غير معنية بأي استنتاجات أو نشر في الأسافير وأجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لم يرد في تعميمها بالعثور على مقبرة جماعية قيد التحقيق.

وأكدت النيابة في تعميم صحفي، استمرار اللجنة في تحقيقاتها بمهنية وشفافية بالتعاون مع الأجهزة الفنية المختصة وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق العدالة الجنائية.

وكالة (سونا) اوردت نص التعميم:

النيابة العامة

لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص

تعميم

على ضوء ما رشح في الأسافير وأجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إن لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين) أصدرت تعميماً مفاده العثور على مقبرة جماعية قيد التحقيق ولم تورد اللجنة أي تفاصيل أخرى في هذا الصدد لطبيعة التحقيقات الجنائية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

إن لجنة التحقيق غير معنية بأي استنتاجات أو نشر لم يرد في تعميمها، وأشارت اللجنة في تعميمها إلى تمليكها الحقائق للشعب السوداني وفق منهجية عملها بشفافية وموضوعية.

إن الإسراع في استنباط النتائج من أي شخص أو جهة أو منظمة في هذه المرحلة وتسويقه وتناوله في وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر ويضر بسير التحقيق ولا يؤدي الى نتائج ولا يتسق مع الاستقلالية والحياد وفق مبادئ التحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان (الاختفاء القسري).

تؤكد اللجنة، استمرار تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية بالتعاون مع الأجهزة الفنية المختصة وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق العدالة الجنائية.

تكرر اللجنة طلبها للكافة بالتعاون معها، وتناشد كل من لديه معلومات للإدلاء بها أمام اللجنة بمقرها برئاسة النيابة العامة.

والله المستعان،،،