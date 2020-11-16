بالصور.. على أنغام شرحبيل وعدد من المبدعين جلسة احتفالية بين الموقعين على اتفاق السلام

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الإثنين، قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء إضافة إلى وفد قادة دولة جنوب السودان بقيادة نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبد الباقي والمستشار توت قلواك، وعدد من الوزراء من حكومة جنوب السودان.

وتخلل حفل الاستقبال فقرات غنائية وطنية وأغنيات للسلام بمشاركة كبار الفنانين يتقدمهم شرحبيل أحمد وعمر إحساس وسيف الجامعة وعدد من الفنانين الشباب.

وتفاعل الحضور مع الحفل وأناشيد السلام التي تمجد الوطن وتدعو للحفاظ على السلام الذي ينشده الجميع.