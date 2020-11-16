مباحث الخرطوم تلقي القبض على شبكة إجرامية تستولى على أموال المواطنين في الشارع تحت التهديد

الخرطوم: السوداني

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم (فرعية الخرطوم شمال ) في وضع حدا لمغامرات شبكة إجرامية تنتحل صفة القوات النظامية درجت علي ابتزاز المواطنين وتستولى على أموالهم في الشارع العام تحت التهديد.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود الى توفر معلومات لمباحث شرطة ولاية الخرطوم عن نشاط لشبكة إجرامية تنتحل صفة القوات النظامية وتعمل على اعتراض المواطنين الذين يحملون أموالهم وتقوم بعملية تفتيش لمن يحمل أموالا تحت التهديد بعد اخطاره بأنهم قوة نظامية وتتم عملية ابتزاز الضحية والاستيلاء علي أمواله والهروب من مكان الجريمة.

إثر ذلك صدرت التوجيهات لمباحث فرعية الخرطوم شمال بجمع المعلومات وتعقب المتهمين للقبض عليهم ونجح فريق ميداني متخصص من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تحركاتهم وتم الايقاع بعدد 3 متهمين وبحوزتهم مبلغ 100.000 جنية وعربة صالون واقتيادهم لدائرة الإختصاص واخضاعهم للتحري للوصول لملابسات البلاغ وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 176/93/21من القانون الجنائي توطئة لتقديمهم للعدالة.