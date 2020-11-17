(التربية والتعليم): لا تأجيل للعام الدراسي ومقترح لتقليل أيام الدراسة

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن خطة وضعتها الوزارة لتقليل تعرض الأطفال للإصابة بفيروس كورونا. واشار مدير مكتب وزير التربية والتعليم عمر بابكر لـ”الترا سودان” إلى أن الخطة لم تتم إجازتها بعد، وتتلخص في أن تعمل كل أربعة فصول بالمدرسة في يوم والأربعة الأخرى في اليوم الذي يلي ذلك، لتصبح أيام الدراسة لكل الصفوف ثلاثة أيام فقط بدلًا من ستة أيام في الأسبوع، عدا الصف الثامن الذي سوف تستمر فيه الدراسة طوال أيام الأسبوع، كما أن ذلك يشمل المرحلة الثانوية، بحيث تُحدد ثلاثة أيام للصف الأول ثانوي والثلاثة أيام الأخرى للصف الثاني، عدا الصف الثالث الذي سوف تستمر فيه الدراسة طوال أيام الأسبوع.

ولفت مدير مكتب الوزير، إلى أنه سوف يتم توفير الكمامات لطلاب جميع الصفوف بمرحلتي الأساس والثانوي وذلك عبر مخاطبة عدد من الجهات، مؤكدًا عدم وجود أي اتجاه لتأجيل العام الدراسي.

وشدد بابكر على عدم وجود أي اتجاه لتأجيل العام الدراسي الجديد الذي سوف ينطلق الأحد المقبل، على خلفية انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، وقالت الوزارة إنها خاطبت عبر وكيلة الوزارة تماضر الطريفي، اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الصحة الاتحادية مستفسرةً عن الأوضاع الصحية ومدى إمكانية قيام العام الدراسي في ظل الأوضاع الصحية المتعلقة بجائحة كورونا أو عدم إمكانيته.