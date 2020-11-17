البرهان يتمنى الشفاء لأطفال السكري برسالة نصية

الخرطوم: (ســونا)

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة نصية إلى جميع أطفال السودان المصابين بداء السكري، بمناسبة اليوم العالمي لسكري الأطفال ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأكد البرهان – في رسالته التي وصلت الى جميع أرقام هواتف الأطفال المسجلين في الجمعية السودانية للأطفال المصابين بمرض السكري – اهتمام الدولة ورعايتها لمرضى السكري وخاصة الأطفال منهم.

ووجدت الرسالة التي تعد بادرة هي الأولى من نوعها – بحسب (سونا) -استحسانًا كبيرًا من أسر أولئك الأطفال، باعتبارها تعكس اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بهذه الشريحة.