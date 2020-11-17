حزب الأمة يوضح الحالة الصحية للصادق المهدي

الخرطوم: سودان فيرست

قال حزب الأمة القومي، إن رئيسه الصادق المهدي يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة ويخضع للعلاج، في أول تصريح عقب تداول أخبار عن تدهور صحة إمام الأنصار.

وأوضح الحزب في بيان امس، أن صحة المهدي تدعو للاطمئنان، ويخضع للعلاج تحت إشراف الأطقم الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، وأضاف البيان: “كما أن الوضع الصحي للحبيب الأمين العام للحزب الواثق البرير في تحسن مستمر ولله الحمد، ندعو الله العلي القدير أن يشفيهما ويلبسهما ثوب العافية التامة، ونتضرع إلى المولى عز وجل أن يشفي جميع مرضانا ومرضى الإنسانية جمعاء”.