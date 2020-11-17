العاملون بخزان سنار يرفعون الإضراب ويتمسكون بالمطالب

‏ سنار: السوداني

قرر العاملون بخزان سنار، رفع الإضراب كلياً احتفالاً بيوم السلام وإيماناً منهم بالمسؤولية الوطنية التي تقتضي التضحية بالغالي والنفيس. وأكد تجمع العاملين في بيان له، إيمان العاملين بعدالة قضيتهم التي تتمثل في المطالبة بإلغاء قرار فصل الخزانات من شركة التوليد المائي لما له من مآلات سالبة تنعكس على الأداء وتحول دون مساواة حقوق العاملين في المنشأة الواحدة، مناشدين مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل العاجل لإلغاء قرار الفصل تحقيقاً لقيم العدالة والمساواة التي من أجلها قامت الثورة المجيدة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لوحدة تأهيل الخزانات، ممثل وزير الري والموارد المائية، معتصم العوض، ضمان حصول العاملين على المطالب بتحسين بيئة العمل وفقاً للقانون. وأبان أن وزارة الري هي الجهة المنوط بها إدارة وتشغيل الخزانات باعتباره الوضع الطبيعي وقد كان معمولاً به حتى العام ٢٠١٤م، وأن إغفال العاملين لتكوين لجنة طوارئ أثناء الإضراب قد تسبب في ارتفاع المنسوب ١٣ سم.