(الشيوعي) ينفي اجتماعه مع مجلس الصحوة الثوري

الخرطوم: السوداني

نفى الحزب الشيوعي بشده عقده اجتماعاً مع مجلس الصحوة الثوري ، وقطع بأن موقفه ثابت من الكيانات والفصائل التي شاركت النظام البائد في الحكم.

وقال (الشيوعي) في بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحزب، آمال الزين “نؤكد للرأي العام السوداني ولرفاقنا في الحزب الشيوعي، أن قيادة الحزب في جميع مستوياتها وهيئاتها لم تلتقِ بأي وفد أو ممثلين لمجلس الصحوة حسبما أشيع مؤخرا للتوقيع معه على أي اتفاق أو معاهدات” وأضاف البيان “ننفي هذا الخبر العاري من الصحة جملةً وتفصيلاً ونؤكد في ذات الوقت بأننا تلقينا عدة طلبات من غيره من القوى والكيانات التي شاركت في النظام البائد وشاركته جرائمه في دارفور وفي غيرها من بقاع السودان دون أن تقر بدورها في إطالة عمر ذلك النظام ودون أن تقوم بتحديد دورها في الجرائم التي اقترفها في حق العزل والمسالمين من أبناء وبنات الشعب السوداني الكريم”.

وشدد (الشيوعي) على أنه يرفض الجلوس وعقد اللقاءات المشتركة مع أي كيان أو فصيل شارك أو تواطأ مع النظام البائد ضد الوطن وشعبه وأسهم في الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبناءه وبناته وشكلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال أعمال الإبادة الجماعية وتشريد الآمنين وإهانة كرامتهم وترويعهم بالانفلات الأهوج والموجه ضد سلام المواطنين وأمنهم وحرياتهم وحقوقهم الديمقراطية.

وقطع (الشيوعي) بأنه لن يدخل في أي شكل من أشكال التنسيق أو إبرام أية تفاهمات أو اتفاقيات مع من قال إن أيديهم تلوثت بدماء الشعب السوداني أو أسهمت في قمع حراكه المتطلع للانعتاق من قبضة الديكتاتوريات.