لجنة إزالة التمكين تكشف عن مُخالفات بمصنع للأدوية مُسترد للدولة

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة إزالة التمكين، عن مخالفات في مصنع عيـن للمحاليل الوريدية المستردة لصالح حكومة السودان.

وسجلت اللجنة، زيارة ميدانية مفاجئة اليوم الثلاثاء للمصنع، موضحةً أن المخالفات في توزيع الدواء، ومنها تكدُّس المحاليل المعدة للتوزيع بالمخازن في حين توجد نُدرة في السـوق.

علماً بأن سعر المحلول الوريدي الواحد من المصنع مائة وتسعة جنيهات زائد فائدة 20% ويُباع إلى المستهلك بألف جنيه في بعض المناطق وفي مناطق أخرى بأكثر من ذلك.

وألقت اللجنة، القبض على سائق دفار يملك تصديقاً بعدد 200 كرتونة لصالح منطقة الصوفي بولاية النيل الأبيض، ذكر أنه مُتّجه إلى منطقة الحصاحيصا والطلبية تتبع لتاجر في السـوق، وأشارت إلى أنها وجدت تصديقاً بخمسة آلاف لصيدلية واحدة وثلاثة آلاف لأخرى، في حين ينتج المصنع عشرين ألف كرتونة في اليوم الواحد، مما يؤكد على خلل في عملية التوزيع، ولفتت إلى غياب تام للآليات الرقابية والخلل الكبير في العمل الإداري، وأن مسؤول المخازن لا يعلم الكمية الموجودة أو التي خرجت، كاشفةً عن خلل التوزيع وإشكالات في نقل المحاليل.

واتخذت اللجنة، قراراً بإيقاف التوزيع المُختل إلى حين اكتمال التنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الصحة لمعالجة الخلل.