ولاية الجزيرة تُسجِّل أعلى نسبة تضخُّم في أكتوبر الماضي

مدني: السوداني

أعلن مدير الجهاز القومي للإحصاء بولاية الجزيرة، عوض السيد عن أن الولاية سجلت أعلى نسبة تضخُّم في السودان في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 351.33% مقارنة بـ229.85% في السودان.

من جانبه، حمّل المشرف رئيس اللجنة الاقتصادية بقوى والتغيير بالولاية محمد عبد الرحمن، الحكومة الاتحادية الأزمات التي تعاني منها ولاية الجزيرة في توفير السلع الاستراتيجية المدعومة، مُعلناً أن نسبة الوارد اليومي من دقيق الخبز تبلغ 13% من الاستهلاك اليومي، وكشف عن تبني اللجنة الاقتصادية جُملةً من المشروعات الطموحة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين عبر فتح 503 مراكز للبيع المخفض في الأحياء، إلى جانب إنفاذ مشروع “سلعتي” عبر الجمعيات التعاونية استفادت منه 3 آلاف أسرة في الولاية كمرحلة أولى، إضَافَةً لمشروع أسواق الجمعة لتوفير السلع الأسبوعية .